Обещала, но не смогла: Пушков назвал причину ухода Меркель

Москва, , 09:24 — REGNUM Решение принять более 1 млн мигрантов и последовавший за этим кризис запустили политический закат немецкого канцлера Ангелы Меркель. Об этом написал в своем микроблоге российский сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что еще два года назад Меркель считали безусловным лидером Евросоюза, однако сегодня политик заявляет об отказе от политической борьбы. Решение принять в Германии 1,1 млн беженцев послужило главной причиной.

«Мы справимся», — заверяла она. Не справилась. Кризис с мигрантами стал началом её заката», — написал Пушков в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ангела Меркель заявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост федерального канцлера. Также она покидает пост председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), во главе которой она находилась 18 лет.

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