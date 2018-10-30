WWF: за последние 44 года вымерло порядка 60% живых организмов

Берн, , 09:22 — REGNUM За последние 44 года произошло массовое исчезновение многих видов диких животных, сообщает 30 октября Geo TV.

С 1970 по 2014 годы дикая природа не досчиталась порядка 60% видов рыб, птиц, земноводных, рептилий и млекопитающих. Все они стали жертвой человеческой деятельности, убеждены эксперты Всемирного фонда дикой природы.

«Ситуация очень тяжелая и она продолжает ухудшаться. Единственная хорошая новость заключается в том, что мы знаем причины происходящих процессов», — бьют тревогу защитники животных.

Напомним, за последние годы в мире приобрела популярность теория глобального потепления, суть которой заключается в том, что деятельность человека приводит к тяжелым последствиям для окружающего мира: сокращение озонового слоя, вымирание животных организмов.

Данная концепция все чаще подвергается критике со стороны многих ученых и политических деятелей. Эксперты считают, что она антинаучна и призвана служить политическим целям, в частности принуждению развивающихся государств к сокращению промышленного производства.

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