Экс премьер-министр Австралии встретился с главой Индонезии на Бали

Денпасар, Индонезия, , 09:09 — REGNUM Бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл предупредил правительство о негативной реакции со стороны Индонезии, если Канберра последует примеру Вашингтона, переместив свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Sindonews.

Бывший премьер-министр Австралии встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо на Бали.

«Президент выразил очень серьезные опасения, которые произошли в Индонезии касательно перспективы переноса посольства Австралии в Израиле», — заявил Малкольм Тернбулл в интервью австралийской радиовещательной корпорации (ABC).

«Это самая большая мусульманская страна в мире, поэтому мы должны быть очень ясны в этом вопросе, и мы должны учитывать национальные интересы Австралии и наши интересы в регионе, когда мы рассматриваем такие решения», — подчеркнул бывший премьер-министр.

По мнению бывшего премьер-министра Австралии, посольство страны должно оставаться в Тель-Авиве.

Малкольм Тернбулл также отметил, что он уверен, что соглашение о свободной торговле между Австралией и Индонезией будет подписано в течение нескольких недель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство пока не приняло никакого решения о переносе посольства. Австралия по-прежнему привержена разрешению палестино-израильского конфликта путем создания двух государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Индонезии провела переговоры с главой МИД Австралии