Боец Хабиб Нурмагомедов принял участие в открытии стамбульского аэропорта

Стамбул, Турция, , 08:59 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов посетил 29 октября Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Чемпион UFC принял участие в открытии самого большого аэропорта в стране.

На популярном видеохостинге опубликована запись, на которой видно, как Эрдоган и Нурмагомедов-младший обменялись рукопожатиями и немного побеседовали.

Через несколько часов после мероприятия боец опубликовал на своей странице в социальной сети совместное фото с политиком и подписал снимок: «Реджеп Тайип Эрдоган, очень рад знакомству».

Также отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов опубликовал на своей странице фотографию, на которой боец изображен вместе с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

«Встреча с президентом была очень теплой и доброжелательной», — написал в свою очередь Нурмагомедов-старший.

Приглашение на церемонию в Стамбул получили также бойцы UFC Ислам Махачев, Зубайру Тухугов и другие члены команды.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2018 года в Ульяновске на международном форуме «Россия — спортивная» состоялась встреча Хабиба Нурмагомедова и президента России Владимира Путина. Лидер государства поздравил бойца с «достойной и убедительной» победой в чемпионском поединке против ирландца Конора Макгрегора. На встрече также присутствовал отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. Владимир Путин в шутку отметил, что попросит его сильно не наказывать сына за недисциплинированную выходку после боя.

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