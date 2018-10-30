От исторической фигуры до хромой утки: немецкие СМИ прощаются с Меркель

Берлин, , 08:51 — REGNUM После объявления канцлера Германии Ангелы Меркель об уходе с поста председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) и последнем сроке в должности канцлера немецкие средства массовой информации начали «провожать в последний путь» ее политическую эпоху. Газеты публикуют подборки уже исторических фотографий, вспоминают достижения Меркель и делают прогнозы на будущее.

«Теперь Меркель удивила своих противников внутри партии, все менее скрыто точивших ножи», — пишет Kölner Stadtanzeiger. Она выступает как действующее лицо, а не ведомое, и тем более не как человек, которого принудили уйти.

«Если не случится никаких неожиданностей, Меркель закончит свою службу как историческая фигура: это не только первая женщина в должности канцлера, не только вошедший в вечность канцлер формата Гельмута Коля, но также первый представитель немецкого правительства, который добровольно отказывается от поста, не путем выборов или посредством скандала. Она мирится с тем, что в оставшееся время пострадают ее возможности к реализации ее намерений как в стране, так и за ее пределами», — пишет кёльнское издание.

Газета Straubinger Tageblatt считает, что в скором времени канцлер может «снова удивить»: «Если она действительно хочет быть как можно более автономной в решении своей судьбы — в чем, к слову сказать, вряд ли преуспел какой-либо ведущий политик — она должна принять дальнейшие решения в ближайшее время, по крайней мере в отношении себя».

Газета Zeit с восхищением написала об отставке Меркель с поста председателя ХДС: «Меркель, которая, как говорят, все продумывает до конца, продемонстрировала свой масштаб, в конце концов продумав свой уход. Она не тщеславна, чтобы считать себя незаменимой».

Издание Badische Neue Nachrichten надеется, что на решение Ангелы Меркель будут ориентироваться и лидеры других ведущих партий — «Христианско-социального союза» и Социал-демократической партии. По его мнению, с уходом Меркель партия «Альтернатива для Германии» больше не нужна — кому теперь быть альтернативой?

Газета Süddeutsche Zeitung настроена более критично к канцлеру и называет ее заявление логичным следствием. «Самым горьким было и остается то, что с момента ее переизбрания чувствовалось ее бессилие и отсутствие стремлений. Руководство правительством, серьезность и солидность — прекрасная триада, но не гарантия успеха». Но своевременное заявление об отставке позволит вновь активировать ее силу.

Газета Stuttgarter Zeitung описывает события более драматично и резко: «В понедельник в полдень самая могущественная женщина в Европе превратилась в хромую утку из пословицы». Ее заявление об уходе «не только означает начало конца ее власти, но намного больше: с этого момента она отрезала себе творческую свободу».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября канцлер Ангела Меркель во время пресс-конференции объявила, что не будет переизбираться на пост председателя партии ХДС, которую возглавляла в течение 18 лет. Также она больше не будет выставлять свою кандидатуру на пост канцлера. Действующий, уже четвертый для нее срок, истечет в 2021 году и станет последним.

На роль лидера ХДС сейчас претендуют министр здравоохранения Йенс Шпан, генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и бывший руководитель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц.

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