Самое кровавое нападение на евреев в истории США

Эдуард Лимонов, , 08:49 — REGNUM

Питтсбург, штат Пенсильвания. Известно что штат населён религиозными чудаковатыми сектами: квакерами, меннонитами, амишами, методистами, и просто лютеранами, и кого там только нет.

Казалось бы к религиозному разнообразию обитатели штата привычны.

Тем паче евреи, они бы не должны столь возмущать, евреи одни из первых храбро переселялись в Новый Свет. В Пенсильвании евреев 4%.

И вот, пожалуйста, вдруг такой атавизм.

Крупный белый мужчина с бородой прибежал в синагогу Tree of Life (Древо Жизни) в субботу утром в Питтсбурге, и открыл стрельбу из штурмовой винтовки и пистолетов. При этом он кричал: «Все они должны умереть!»… «Не хочу, чтоб кто-нибудь из них жил!»

2 BenjaminNelan Стрельба

Всех не убил, но одиннадцать пришедших молиться отправил на тот свет.

В мою бытность в городе Париже, Франция, я жил как раз напротив ортодоксальной синагоги, так случилось что снял квартиру на rue des Ecouffes, в самом сердце средневекового еврейского квартала. Я там понаблюдал за нравами и обычаями евреев из Северной Африки — сефардов. А в 1982, случилось так, что я там наблюдал чуть ли не впрямую нападение палестинцев и на еврейский ресторан Гольденберг, так что предмет мне знаком.

(Пусть читатели мне простят что я везде был, получается, лично, не по интернету, но да, я много передвигался).

Однако возвратимся к ворвавшемуся в синагогу крупному белому с бородой. Он сдался полиции, после того, как был множество раз ранен и не мог стоять на ногах. Это Роберт Боуэрс, ему 46 лет.

Ему предъявлены обвинения по 29 пунктам. Ждёт его я думаю, смертная казнь.

Вот реакция официальных лиц.

Вице-президент Майкл Пенс :

«То что произошло сегодня в Питтсбурге, это не просто преступление, это злодеяние».

Глава МинЮста Джеф Сешнс :

«Каждый американец имеет право посещать культовое сооружение в безопасности. Сегодня 11 невинных людей были внезапно и жестоко убиты во время религиозной службы, также получили ранения несколько стражей порядка. Эти преступления достойно порицания и противоречат ценностям этого государства.»

Губернатор Пенсильвании Том Вулф :

«Еврейская диаспора должна знать, что всё сообщество в скорбит вместе с ней.»

Глава Антидиффамационной Лиги Джонатан Гринблатт :

«Возможно самое кровавое нападение на еврейскую диаспору в истории США».

Вот так вот.

Непонятно, что, крайне правый президент Трамп возбудил дремавшую в американском народе ненависть? Казалось бы, крайне правые должны быть удовлетворены. Или крайне правые и антисемиты — это не одни и те же люди?

Может быть, нижеследующие цифры что-то объясняют?

Белых в Пенсильвании 79,5%

Немцев — 28,5%

Ирландцев — 18,2%…

Или не следует искать объяснения механизму болезненного мышления фрика, а стоит воспринимать фрика как фрика, — штучное такое человеческое существо, у которого замкнуло психику ?

Евреев в Пенсильвании, как я уже озвучивал — 4%. Но афро-американцев в Пенсильвании 10,8% и афро-американцы, в отличие от евреев, больше бросаются в глаза.

Почему жертвами большого белого мужчины с бородой не стали афро-американцы?

Или «еврей» и «синагога» — более традиционные и потому более привлекательные объекты ненависти?

И ещё одно наблюдение.

Идущее сразу встык за бомбами для руководителей политики демократической партии США и выступающих против Трампа, нападение на синагогу совершённое большим белым человеком из известного своими сектантами штата, заставляет образно представлять себе США как бурлящий котёл, над которым подымаются ядовитые пары.

А они нас шпыняют Скрипалями, а?