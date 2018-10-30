СМИ: Представитель госдепа может занять пост постпреда США в ООН

Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Представитель госдепартамента США Хизер Науэрт может занять должность постпреда ООН после того, как ее покинет Никки Хейли, сообщает 30 октября Fox News.

Данная информация появилась после того, как 29 октября Науэрт провела встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, хотя официальных подтверждений тому не поступало.

Претендентом на пост постоянного представителя США при ООН также является американский посол во Франции Джейми Маккорт. Сама Хейли заявила, что складывает свои полномочия в конце 2018 года.

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