Уволенный директор цирка Екатеринбурга не пришёл на заседание Заксобрания

Екатеринбург, , 08:29 — REGNUM Уволенный директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский 30 октября не пришёл на заседание Законодательного собрания Свердловской области. Причиной стала его болезнь, сообщили представители аппарата Заксобрания на заседании регионального парламента.

Напомним, Марчевский является областным депутатом с 2000 года. В сентябре 2016-го он был избран на очередной срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе Анатолий Марчевский был отстранён от должности директора цирка Екатеринбурга. Назначен временный руководитель. А должность нынешнего в декабре будет сокращена. Дальнейшая его судьба пока неизвестна. Пока он находится в больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: Цирковой скандал в Екатеринбурге дошёл до полиции