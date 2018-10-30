Уволенный мэр свердловского Алапаевска пойдёт на повышение?

Алапаевск, Свердловская область, , 09:02 — REGNUM В Свердловской области глава Алапаевска Сергей Беспалов досрочно ушёл в отставку. Городская дума приняла отставку и назначила конкурс по отбору кандидатур на должность мэра.

По информации издания «Накануне», Сергей Беспалов покинул пост, чтобы продолжить служебную деятельность в Екатеринбурге.

Также сообщалось о том, что ранее депутаты городской думы выразили недоверие Сергею Беспалову, отправив соответствующее письмо на его имя. Уточняется, что мэр также письменно ответил на претензии депутатов, пояснив, что их недовольство связано с неосведомлённостью, сообщает. При этом решение об отставке всё-таки было принято на заседании 26 октября с участием исполняющего обязанности главы аппарата губернатора Свердловской области Вадима Дубичева, который пояснил, что «это не отставка, а повышение», сообщает Ura.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап по отбору кандидатур на должность мэра Алапаевска состоится 10 декабря, а на время проведения конкурса исполняющим обязанности градоначальника назначен Сергей Карабатов.

Напомним, что Сергей Беспалов был выбран депутатами городской думы главой Алапаевска осенью 2017 года на пять лет.

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