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Китай поздравил нового президента Бразилии с победой на выборах

Политика

Жаир Болсонару набрал на выборах 29 октября 55% голосов

Пекин, 30 октября 2018, 08:15 — REGNUM  Китай выразил поздравления Жаиру Болсонару в связи с его победой на президентских выборах в Бразилии, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

«Китайская сторона желает новых свершений Бразилии на пути развития страны. Китай всегда придавал особое значение отношением с Бразилией со стороны стратегических высот и в долгосрочной перспективе», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан во время очередной пресс-конференции.

Напомним, что Жаир Болсонару набрал на выборах 29 октября 55% голосов. Он шел на выборы с обещаниями сделать Бразилию «великой, свободной и процветающей», чем среди некоторых снискал прозвище «бразильского Трампа».

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Китай и Латинская Америка
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