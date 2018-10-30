Вторник, 30 Октября 2018 года
09:54:42 МСК

Выборы на носу: в США начались дискуссии о внутреннем терроризме

Политика

Намек на сторонников республиканцев

Выборы на носу: в США начались дискуссии о внутреннем терроризме
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Вашингтон, 30 октября 2018, 08:14 — REGNUM  В результате нападения экстремистов на синагогу в США разгорелись дискуссии по поводу введения закона о внутреннем терроризме, сообщает 30 октября Associated Press.

Кроме того, дискуссии способствовала отправка пакетов с бомбами политикам из Демократической партии. Подозреваемые в этих преступлениях вряд ли будут обвинены в терроризме, потому что в стране отсутствует понятия внутреннего террора, следовательно преступники будут судимы по другим законам.

Инициаторы дискуссий подчеркивают, что подобные акции осуществляют исключительно правые экстремисты против представителей или сторонников Демократической партии.

Напомним, 5 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, что имеет большое значение для республиканцев и демократов. Поэтому подобные дискуссии воспринимаются экспертами как один из элементов политической борьбы.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший президент США призвал к отставке госсекретаря штата Джорджия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить