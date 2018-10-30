Выборы на носу: в США начались дискуссии о внутреннем терроризме

Вашингтон, , 08:14 — REGNUM В результате нападения экстремистов на синагогу в США разгорелись дискуссии по поводу введения закона о внутреннем терроризме, сообщает 30 октября Associated Press.

Кроме того, дискуссии способствовала отправка пакетов с бомбами политикам из Демократической партии. Подозреваемые в этих преступлениях вряд ли будут обвинены в терроризме, потому что в стране отсутствует понятия внутреннего террора, следовательно преступники будут судимы по другим законам.

Инициаторы дискуссий подчеркивают, что подобные акции осуществляют исключительно правые экстремисты против представителей или сторонников Демократической партии.

Напомним, 5 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, что имеет большое значение для республиканцев и демократов. Поэтому подобные дискуссии воспринимаются экспертами как один из элементов политической борьбы.

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