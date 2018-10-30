Певец Вакарчук: «Меня интересуют изменения в стране, а не пост президента»

Харьков, Украина, , 08:14 — REGNUM Должность президента Украины его не интересует, заявил украинский певец Святослав Вакарчук 29 октября во время встречи в Харькове, сообщило издание «Украинская правда».

«Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность, меня интересуют изменения в стране», — подчеркнул артист.

Вакарчук отметил, что его амбиции гораздо выше конкретных должностей, и ради их реализации он готов пожертвовать творчеством:

«Если нужно будет принести в жертву творчество, ограничить себя в творчестве, ради того, чтобы менять страну вместе со всеми, я готов принести такую жертву».

На вопрос о политической карьере Вакарчук ответил уклончиво, заявив, что не считает себя политиком:

«На сегодняшний день я не считаю себя политиком, я считаю себя неравнодушным гражданином Украины. Как оно сложится дальше — посмотрим».

Напомни, по данным украинских СМИ, до конца года Вакарчук объявит о своём участии в выборах президента Украины. Как утверждают журналисты, такое обещание артист дал представителям стран Большой семёрки.

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