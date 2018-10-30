Какова цель визита Жириновского в Оренбург?

Оренбург, , 08:13 — REGNUM В Оренбурге ожидают с визитом председателя Либерал-демократической партии Владимира Жириновского. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ЛДПР, визит носит рабочий характер.

В планах встречи со студентами крупнейшего в регионе вуза — Оренбургского госуниверситета, губернатором Юрием Бергом, поездка в посёлок Караванный, где расположено крестьянско-фермерское хозяйство «Голодников».

Ряд пользователей соцсетей задаются вопросом — какова истинная цель визита политика? В Оренбуржье не за горами выборы губернатора. Напомним, что срок губернаторских полномочий Юрий Берга истекает в сентябре 2019 года. Когда в октябре по России прокатилась волна досрочных отставок, заговорили и о потенциальной отставке Берга. Однако некоторые местные эксперты-политологи уверены, что оренбургский губернатор удержится в своём кресле до сентября 2019 года. Другой вопрос — пойдёт ли он третий раз на выборы…

Собственно, обсуждение темы предвыборной кампании и может стать истинной целью визита лидера ЛДПР в Оренбург. Причём пользователи размышляют о формате разговора — торг будет или переговоры.

Добавим, что три российских региона возглавляют представители ЛДПР. Стремление к укреплению позиций — адекватная позиция.

В 2014 году на губернаторских выборов в Оренбуржье смогли же договориться, считают эксперты. Стоит напомнить, что член ЛДПР Сергей Катасонов шёл единым кандидатом от оппозиции (ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России»), но облизбирком его не зарегистрировал в качестве кандидата, поскольку партия отозвала кандидатуру либерал-демократа. Тогда на выборах с большим отрывом от оппонентов победил Юрий Берг. А представителем губернатора в Совете Федерации стала Елена Афанасьева (ЛДПР). Эксперты расценили такой ход как компенсацию либерал-демократам за отзыв Катасонова.

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