Кризис власти: мэр свердловского Алапаевска проработал всего год

Алапаевск, Свердловская область, , 08:10 — REGNUM Глава свердловского Алапаевска Сергей Беспалов досрочно ушёл в отставку. Такое решение 29 октября приняли депутаты городской думы.

Сейчас объявлен новый конкурс. Идёт приём заявок от возможных кандидатов. Первый этап конкурса завершится 10 декабря.

Отметим, ранее Алапаевск возглавлял Станислав Шаньгин. Беспалов стал главой лишь год назад, в конце октября. Депутаты поддержали его практически единогласно. Однако уже в 2018 года между думой и избранным ею мэром возникали конфликты.

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