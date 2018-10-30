Вторник, 30 Октября 2018 года
09:55:41 МСК

Кризис власти: мэр свердловского Алапаевска проработал всего год

Политика

Сергей Беспалов ушёл в отставку

Алапаевск, Свердловская область, 30 октября 2018, 08:10 — REGNUM  Глава свердловского Алапаевска Сергей Беспалов досрочно ушёл в отставку. Такое решение 29 октября приняли депутаты городской думы.

Сейчас объявлен новый конкурс. Идёт приём заявок от возможных кандидатов. Первый этап конкурса завершится 10 декабря.

Отметим, ранее Алапаевск возглавлял Станислав Шаньгин. Беспалов стал главой лишь год назад, в конце октября. Депутаты поддержали его практически единогласно. Однако уже в 2018 года между думой и избранным ею мэром возникали конфликты.

Читайте развитие сюжета: Уволенный мэр свердловского Алапаевска пойдёт на повышение?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить