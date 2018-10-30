Авиакатастрофа в Индонезии: ряд лидеров выразили соболезнования

Джакарта, , 08:01 — REGNUM Ряд мировых лидеров выразили свои соболезнования правительству и народу Индонезии, особенно родственникам жертв трагедии Lion Air JT 610, сообщает Sindonews.

В индонезийском национальном агентстве по поиску и спасению заявили, что все, кто находился в самолете, вероятнее всего, погибли. Причина аварии не была установлена, но есть сообщения о том, что накануне самолет столкнулся с техническими проблемами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования во время выступления на церемонии открытия нового аэропорта в Стамбуле.

«Я желаю милости Аллаха для тех, кто погиб на этом самолете», — заявил Тайип Эрдоган.

Председатель парламента Турции также выразил свои соболезнования жертвам: «Я скорблю, что самолет упал. От моего имени и Высшего национального собрания Турции я желаю милости Аллаха к жертвам и выражаю соболезнования индонезийским братьям».

Соболезнования были также направлены министерством иностранных дел Турции: «Мы надеемся на Божью благодать жертвам этой трагической аварии, и выражаем наши соболезнования их семьям и индонезийским братьям».

Президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования его индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с гибелью 189 человек на борту Lion Air JT 610.

В своем послании Хасан Рухани заявил, что он глубоко опечален трагической аварией, что вызвало гибель жителей и ряда правительственных чиновников.

Папа Римский Франциск выразил соболезнования всем, кто пострадал от этой трагедии. «Папа молится за всех, кто умер, и тех, кто оплакивает потерю людей. Молится за нацию и всех тех, кто участвует в усилиях по спасению. Его Святейшество молятся о силе и мире Всемогущего Бога», — написал государственный министр Ватикана, кардинал Пьетр Паролин в послании.

Правительство Южной Африки направило соболезнование правительству и народу Индонезии. Правительство надеется, что индонезийский народ, особенно пострадавшие семьи, будут сильными в это печальное время.

Президент Армении Армен Саркисян выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с падением самолета Lion Air JT 610.

«Я выражаю самые глубокие соболезнования. Надеюсь, родственники погибших смогут быть храбрыми», — говорится в сообщении.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил: «С глубокой печалью я узнал новости о людях, погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета. Выражая нашу грусть, я выражаю наши соболезнования от имени народа Казахстана семьям и друзьям погибших и всему народу Индонезии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября, президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Республики Индонезия Джоко Видодо в связи с авиакатастрофой пассажирского лайнера Boeing 737 у побережья острова Ява.

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