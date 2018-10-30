Китай готовит заседание совместного с Белоруссией комитета сотрудничества

Пекин, , 07:53 — REGNUM Китай и Белоруссия 2 ноября проведут в Поднебесной третью встречу межправительственного комитета сотрудничества, сообщили в Министерстве иностранных дел Китая, передает агентство Синьхуа.

Как отметил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан, встреча пройдет при сопредседательстве члена Политбюро ЦК Компартии Китая и главы комиссии по политическим и юридическим вопросам ЦК Компартии Китая Го Шэнькуня, а также заместителя главы администрации президента Белоруссии Никола Снопкова.

Напомним, что Китай всячески наращивает свое влияние в Белоруссии. Так, в середине октября текущего года в Минске с визитом находился вице-президент Государственного банка развития Китая Лю Цзнюнь, заявивший о готовности наращивать сотрудничество с правительством и финансовыми структурами Белоруссии.

А еще ранее, в августе того же года, в Минске состоялся китайско-белорусский семинар, на котором проходило обсуждения интеграции Белоруссии в китайский инфраструктурный и даже экономико-философский проект «Нового шелкового пути».

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