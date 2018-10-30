МИД Украины не намерен разрывать договор с РФ об Азовском море

Киев, , 07:52 — REGNUM Киев не будет отказываться от соглашения с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, так как это лишь усугубит ситуацию. Об этом заявила в эфире украинского телеканала ICTV замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.

Заявления о необходимости денонсации договора, по сути, подтверждают позицию российской стороны о том, что соглашение действует, отметила дипломат. Зеркаль добавила, что Россия якобы нарушает «права Украины как прибрежного государства».

Каких-либо дополнительных прав после разрыва соглашения Киев не получит. Напротив, может разгореться новый территориальный спор с Россией относительно делимитации Азовского моря, пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, за разрыв соглашения с Россией ранее выступил депутат украинского парламента от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник. Обстановка вокруг судоходства в Азовском море накалилась в начале 2018 года после задержания Украиной российских судов — траулера «Норд» и танкера «Механик Погодин».

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