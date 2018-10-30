В Нигерии начались новые столкновения между армией и шиитским меньшинством

Абуджа, , 07:53 — REGNUM В Нигерии начались столкновения между силами безопасности страны и сторонниками заключенного в тюрьму шиитского богослужителя Ибрагима Закзаки, сообщает 30 октября Al Jazeera.

Члены Исламского движения Нигерии вышли на улицы Абуджи в знак протеста. Правительственные войска открыли огонь по протестующим. Сообщения о жертвах пока не поступали.

Напомним, духовный лидер нигерийских шиитов Ибрагим Закзаки был заключен в тюрьму еще в 2015 году. Тогда в противостояниях с армией погибли порядка 300 человек. Причиной ареста стало обвинение в призывах к исламской революции.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Эфиопии попросил Макрона помирить Эритрею и Джибути