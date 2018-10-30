Вторник, 30 Октября 2018 года
09:56:00 МСК

В Нигерии начались новые столкновения между армией и шиитским меньшинством

Политика

Оппозиция требует освобождения духовного лидера шиитов Нигерии

Абуджа, 30 октября 2018, 07:53 — REGNUM  В Нигерии начались столкновения между силами безопасности страны и сторонниками заключенного в тюрьму шиитского богослужителя Ибрагима Закзаки, сообщает 30 октября Al Jazeera.

Члены Исламского движения Нигерии вышли на улицы Абуджи в знак протеста. Правительственные войска открыли огонь по протестующим. Сообщения о жертвах пока не поступали.

Напомним, духовный лидер нигерийских шиитов Ибрагим Закзаки был заключен в тюрьму еще в 2015 году. Тогда в противостояниях с армией погибли порядка 300 человек. Причиной ареста стало обвинение в призывах к исламской революции.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Эфиопии попросил Макрона помирить Эритрею и Джибути

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить