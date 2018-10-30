Путин встретится с председателем Госсовета Кубы

Москва, , 07:37 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с председателем Государственного Совета и Совета министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом

Путин и Мигель Диас-Канель обсудят планы по дальнейшему укреплению российско-кубинских отношений в различных сферах. Также состоится обмен мнениями по актуальным международным вопросам.

Отмечается, что председателем Госсовета Кубы прибудет в Россию с официальным визитом.

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Как сообщало ИА REGNUM в программе визита главы Кубы не только переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но и со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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