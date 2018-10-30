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Экс-сенатора Совета Федерации взяли на работу в новосибирское правительство

Политика

Надежда Болтенко покинула пост после выборов губернатора Новосибирской области в сентябре 2018 года

Новосибирск, 30 октября 2018, 07:32 — REGNUM  Экс-сенатор Совета Федерации от Новосибирской области Надежда Болтенко получила должность в администрации губернатора и правительства региона. Это следует из информации, размещённой на официальном сайте новосибирского областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Болтенко покинула пост сенатора, который она занимала с 2014 года, после выборов губернатора Новосибирской области в сентябре 2018 года.

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Как указывается на сайт обладминистрации, Надежда Болтенко назначена на должность заместителя руководителя администрации губернатора и правительства региона. Руководителем администрации является вице-губернатор Юрий Петухов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий 1 октября 2018 года вступил в должность члена Совета Федерации от исполнительной власти региона. Он был одним из трёх рекомендованных кандидатов, которых глава области Андрей Травников внёс в список ещё при регистрации кандидатом в губернаторы. В списке также числились сопредседатель общественной палаты Галина Гриднева и директор ИЯФ Павел Логачев.

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