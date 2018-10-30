Трамп поручил подготовить доклад о «нарушении» РФ договора РСМД

Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил подготовить для конгресса доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в котором будет говориться о «нарушении» договора со стороны России. Соответствующий документ распространил Белый дом.

В поручении отмечается, что доклад необходимо подготовить «в соответствии с разделом 1244 закона о защите национальной обороны». При этом раздел 1244 содержит информацию «о комплексном ответе на нарушение РФ договора РСМД».

Подготовить доклад Трамп поручил главам Госдепартамента, министерств обороны, торговли, а также финансов и директору национальной разведки.

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Напомним, ранее Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД, который действовал между Москвой и Вашингтоном с 1988 года. По словам американского лидера, Соединенные Штаты выходят из договора из-за якобы «нарушения» его положений Россией. При этом глава Белого дома допустил заключение нового соглашения с участием не только РФ, но и Китая.

В случае расторжения договора Россия намерена обратиться в Совет Безопасности ООН. В свою очередь в Китае заявили о том, что «односторонний выход США из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект» и назвали отсылку Трампа к КНР «абсолютной ошибкой».

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