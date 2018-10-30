Трамп готов к схватке с Клинтон на выборах 2020 года — СМИ

Вашингтон, , 07:24 — REGNUM В ходе предстоящей в 2020 году президентской кампании действующий глава Белого дома Дональд Трамп готов сразиться с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон. Об этом действующий американский президент заявил в ходе интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, на сегодняшний день ему по душе все кандидаты от Демократической партии США, с каждым из которых, в том числе и с Хиллари Клинтон, он готов «сразиться прямо сейчас».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что потерпевшая поражение на выборах президента США 2016 года экс-кандидат от Демпартии Хиллари Клинтон намекнула на свое возможное участие в следующей президентской гонке.

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