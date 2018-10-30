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Владимир Путин 30 октября встретится с членами ЦИК

Политика

По случаю 25-летия избирательной системы

Москва, 30 октября 2018, 07:23 — REGNUM  Сегодня, 30 октября, президент РФ Владимир Путин примет участие в торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию избирательной системы России. В мероприятии примут участие члены ЦИК РФ, руководители теризбиркомов, бывшие председатели ЦИК, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по выборам в Государственную думу РФ была создана 24 сентября 1993 года по указу президента. Позже она была переименована в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации (ЦИК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, седьмой состав ЦИК России был сформирован в феврале — марте 2016 года, комиссия обновилась на 60%. Возглавила ЦИК РФ Элла Памфилова. Срок полномочий седьмого состава ЦИК истекает в марте 2021 года.

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Реформа избирательной системы
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