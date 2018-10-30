Суд Иракского Курдистана утвердит итоги парламентских выборов

Эрбиль, Ирак, , 07:26 — REGNUM Суд Иракского Курдистана примет окончательное решение относительно результатов парламентских выборов, прошедших на территории автономии, сообщает 30 октября Kurdistan.ru.

Избирательная комиссия уже вынесла свой вердикт 20 октября, теперь результаты должны быть утверждены судебной инстанцией. Причиной задержки стали жалобы оппозиционных партий, недовольных собственным результатом.

Напомним, 30 сентября в Иракском Курдистане прошли парламентские выборы. Как и ожидалось, победу на них одержала Демократическая партия Курдистана, получившая 45 мест в парламента. Второе место за Патриотическим союзом Курдистана — 21 место. «Движение за перемены» заняло третье место с 12 мандатами.

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