Первые леди Китая и Сербии обсудили в Пекине двусторонние отношения

Пекин, , 07:17 — REGNUM Жена председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань встретилась в Пекине с первой леди Сербии Тамарой Вучич, женой президента Сербии Александра Вучича, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

Вспоминая свой визит в Сербию в 2016 году вместе с председателем Си, Пэн отметила добрые отношения и хорошую дружбу между народами двух стран, свидетелем которой оная являлась. Она призвала страны налаживать двусторонние обмены во имя лучшего взаимопонимания и развития отношений.

Будучи спецпосланником ЮНЕСКО в сфере улучшения образования девочек и женщин, Пэн отметила, что она готова поделиться опытом с Сербией в этой сфере, а также объединить усилия в деле продвижения этого начинания.

Тамара Вучич, в свою очередь, попросила Пэн передать тёплый привет от её мужа председателя Си. Она также заявила, что сербский народ одобряет долгосрочную помощь, которую оказывает ему Китай и глубоко ценит сербско-китайскую дружбу. При этом, Сербия готова и дальше развивать отношения с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай и Сербия в июне 2018 года заключили межправительственное соглашение по социальному обеспечению, которое должно, по мнению сторон, продвинуть вперед защиту прав и интересов трудящихся и снизить издержки предприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай и Сербия заключили соглашение по социальным вопросам