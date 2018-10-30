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Макрон назвал поведение гомофобов недостойным Франции

Политика

«Гомофобия должна быть предметом беспокойства для всего нашего общества, это недостойно Франции»

Париж, 30 октября 2018, 07:24 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон осудил «жестокость гомофобов», назвав их поведение «недостойным Франции» и объявив о будущих «конкретных мерах», в то время как в последнее время в стране было выявлено несколько нападений, сообщает Le Figaro.

«Гомофобия должна быть предметом беспокойства для всего нашего общества, это недостойно Франции, будут объявлены конкретные меры, но они не смогут заменить гуманность и толерантность, которые лежат в основе нашей культуры», — заявил глава государства, не указав содержание этих будущих мер.

Напомним, последнее жестокое нападение произошло 25 октября 2018 года в агломерации Руан. Обвинение открыло расследование в отношении агрессии гомофобов.

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Политическая жизнь Франции
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