Подтверждено участие лидеров 18 стран в первом шанхайском импортном ЭКСПО

Пекин, , 06:49 — REGNUM Подтверждено участие глав 18 стран в первом Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE), которое пройдет в ноябре 2018 года в Шанхае, сообщил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан, передает агентство Синьхуа.

Стало известно, что Шанхай для участия в выставке посетят президент Чехии Милош Земан, глава Кубы Мигель Диас-Карнель, президент Доминиканской республики Данило Медина, президент Кении Ухуру Кениата, его литовская коллега Даля Грибускайте, лидер Панамы Хуан Карлос Варела, его сальвадорский коллега Санчес Серен, а также президент Швейцарии Ален Берсе.

Кроме того, в выставки однозначно примут участие премьер-министр Островов Кука Генри Пуна, его хорватский коллега Андрей Пленкович, египетский премьер Мустафа Мадбули наряду с венгерским премьером Виктором Орбаном и их грузинским коллегой Мамукой Бахтадзе. Не обделят своим внимание выставку и премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит, его коллега с Мальты Джозеф Мускат, пакистанский премьер Имран Хан, а также премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с его вьетнамским коллегой Нгуеном Суан Фуком.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев посетит Китай по приглашению китайского премьера Госсовета Ли Кэцяна в начале ноября 2018 года. Теперь же стало известно, что его визит связан именно с проведением первого Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE), которое пройдёт в Шанхае с 5 по 10 ноября.

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