Foreign Policy: Саудовский наследный принц может повторить судьбу Хусейна?

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, как сообщается, был просто шокирован ответной реакцией на убийство оппозиционного саудовского обозревателя издания The Washington Post Джамаля Хашогги, организованное его правительством. В ходе недавнего телефонного разговора между наследным принцем и старшим советником президента США Джаредом Кушнером, согласно данным The Wall Street Journal, замешательство Эр-Рияда в связи с реакцией Вашингтона «превратилось в ярость», наследный принц заявил, что «Запад его предал», пригрозив, что Саудовская Аравия может подыскать себе других иностранных партнеров, пишут Райан Костелло и Сина Туси в статье для издания The Foreign Policy.

Саудовская Аравия уже не в первый раз считает, что ее действия могут оказаться безнаказанными, поскольку Эр-Рияд является союзником Вашингтона в противодействии Ирану. Стремительный приход наследного принца к власти напоминает судьбу еще одного бывшего союзника США, на чью жестокость Вашингтон первоначально не обратил внимания. Речь идет об иракском диктаторе Саддаме Хусейне.

За десятилетия до того, как Хусейн превратился в главного врага США, он пользовался значительной поддержкой со стороны Вашингтона и других западных стран. Однако все закончилось после того, как он решил вторгнуться в Кувейт в 1990 году. Региональная политика США должна учесть потенциальные риски, если Вашингтон не предпримет решительных действий на фоне убийства Хашогги.

Постепенная и жестокая консолидация власти в руках наследного принца Саудовской Аравии, сопровождаемая пытками и задержаниями внутренних соперников, очень напоминает политику молодого иракского президента Саддама Хусейна, применившего «насилие в отношении инакомыслящих в правящей партии Ирака в 1979 году», заявил эксперт британского Международного института стратегических исследований Тоби Додж в интервью изданию Bloomberg.

Отношения США с Хусейном начались в 1963 году, когда, по словам бывшего члена совета по национальной безопасности и госдепа США Роджера Морриса, ЦРУ «в сотрудничестве с Саддамом Хусейном» совершило государственный переворот, свергнув правительство генерала Абдель Керим Касема, который пять лет тому назад сверг проамериканскую монархию.

Однако связи США с Саддамом начали решительно укрепляться только в феврале 1982 года, когда администрация экс-президента США Рональда Рейгана исключила Ирак из террористического списка государственного департамента, что позволило открыть путь для оказания Ираку военной помощи. Это произошло примерно через 17 месяцев после вторжения Хусейна в богатую нефтью иранскую провинцию Хузестан, которую Ирак стремился аннексировать. Согласно данным The Washington Post, поддержка США заключалась в обмене разведданными, продаже кассетных бомб и содействии тому, чтобы Ирак получил доступ к химическим и биологическим прекурсорам. Использование Хусейном химического оружия во время вооруженного конфликта с Ираном, как против иранских военных, так и гражданских целей, никак не сказалось на поддержке со стороны США.

Согласно рассекреченным документам ЦРУ, две трети всего арсенала иракского химического оружия, использованного в ходе войны с Ираном, было задействовано в течение последних 18 месяцев конфликта, завершившегося в 1988 году. Сюда относится геноцид в марте 1988 года в иракском городе Халабджа, в результате которого погибло до 5 тыс. гражданских лиц. Ирония судьбы заключается в том, что именно эта атака впоследствии будет использована администрацией экс-президента США Джорджа Буша в 2003 году в качестве предлога для вторжения в Ирак.

Спустя несколько месяцев после химической атаки в городе Халабджа тогдашний помощник госсекретаря США Ричард Мерфи заявил в сентябре 1988 года, что «отношения между США и Ираком… важны для наших долгосрочных политических и экономических целей». Поэтому неудивительно, что накануне вторжения Ирака в Кувейт Саддам считал, что у него есть безусловная поддержка со стороны Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты сделали ошибку, поддержав Хусейна только из-за того, что тот выступал против Ирана. Мало того, что потребовалось более 500 тыс. американских военнослужащих для того, чтобы вытеснить Хусейна из Кувейта, США также пришлось начать войну против Хусейна в 2003 году, последствия которой привели к масштабным гуманитарным и финансовым расходам. Эта война привела к возникновению террористических групп, таких как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и изменению регионального баланса сил в пользу Ирана, который за счет своих шиитских союзников в ходе демократических выборов взял под контроль Багдад.

Сегодня Вашингтон опять идет по тому же пути только уже в отношении Саудовской Аравии. Поддержка Эр-Рияда также оправдывается противостоянием Ирану. Трамп уже предоставил наследному принцу карт-бланш на устранение политических соперников, войну с хуситами в Йемене, убийство мирных жителей, попытку свержения ливанского премьер-министра. Убийство Хашогги — это очередное опрометчивое и импульсивное решение наследного принца, которое не столкнулось с решительным ответом со стороны Вашингтона. Стремление оказать давление на Иран не должно затмевать собой растущую угрозу для региона, которая исходит от Саудовской Аравии.

При отсутствии реакции со стороны Вашингтона Мохаммед бин Салман может терроризировать регион на протяжении десятилетий, так же, как это делал Хусейн. Мир даже может столкнуться с еще более серьезной угрозой. Мало того, что наследный принц ясно дал понять о своей готовности использовать силу против соседних стран, его страна по-прежнему может использовать свои поставки нефти для подрыва глобальной торговли. Эр-Рияд также может угрожать прибыли западных оборонных фирм, учитывая, что королевство является одним из крупнейших импортеров оружия.

Администрация Трампа должна предпринять решительные действия и прекратить безоговорочную поддержку Саудовской Аравии. Как минимум Вашингтон должен отказаться от участия в войне в Йемене, прекратить поставки оружия и ввести санкции против всех официальных лиц Саудовской Аравии, которые причастны к убийству Хашогги.