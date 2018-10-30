Дмитрий Медведев посетит Китай в начале ноября

Пекин, , 06:28 — REGNUM Президенты Сальвадора, Доминиканской республики, Кубы, а также премьер-министры Пакистана и России прибудут в Китай с визитом в Китай в ближайшие дни, сообщает агентство Синьхуа.

Президент Сальвадора Санчес Серен, его доминиканский коллега Данило Медина и глава Кубы Мигель Диас-Канель приедут в Поднебесную по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в период с 31 октября по 8 ноября текущего года, сообщил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан.

Он также отметил, что по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в период со 2 по 7 ноября Китай посетят премьер-министр Пакистана Имран Хан, а также его российский коллега Дмитрий Медведев.

Напомним, что в первых числах ноября 2017 года Дмитрий Медведев также посещал Китай, однако тогда он встречался с главой Поднебесной Си Цзиньпином.

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