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Эксперт: Украина — слепленная на коленке политическая концепция

Политика

Она не может дать смыслов, за что идти воевать

Эксперт: Украина — слепленная на коленке политическая концепция
Иван Шилов © ИА REGNUM
Флаг Украины

Москва, 30 октября 2018, 04:33 — REGNUM  Деморализующим фактором для украинских военных является то, что они вынуждены идти воевать против своих же сограждан, а не против какого-то там агрессора, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Вот эта Украина, слепленная на коленке политическая концепция, она не достаточна для того, чтобы дать солдату смысл действительно воевать и погибать за родину. Это глубокое разочарование в том, за что ты идешь воевать, смыслов не хватает. Из-за этого подобная статистика», — прокомментировал Михеев статистику, приведенную телеведущих в подводке к передаче, согласно которой четверть всего состава ВСУ являются фигурантами уголовных дел, при крайне высоком уровне убийств и самоубийств.

По словам эксперта, получается так, что люди, участвующие в карательной операции против населения Донбасса, идут убивать вчерашних соседей, сотрудников и прочих людей, в которых они не видят агрессора, что крайне негативно отражается на их психике.

Яков Кедми также заявил, что украинская армия не имеет ничего общего с настоящей армией любой другой страны, поскольку опирается на традиции бандитов, преступников и нацистских пособников.

Читайте ранее в этом сюжете: Кедми: традиции украинской армии — это бандиты и пособники нацистов

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