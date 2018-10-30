Замглавы МИД Украины: Отказ от договора по Азовскому морю только навредит

Киев, , 03:22 — REGNUM Денонсация Киевом российско-украинского договора по Азовскому морю принесла бы один вред, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает телеканал ICTV.

Комментируя обсуждаемую на Украине инициативу об отказе от российско-украинского договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, Зеркаль сказала:

«Денонсация договора по Азовскому морю ничего не принесет, а только создаст новые проблемы».

Напомним, Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива ратифицирован Москвой и Киевом в 2004 году.

Согласно документу, Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами РФ и Украины. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом этих двух стран, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

Киев обвинил Москву в нарушении суверенного украинского права на использование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах. Также в июле 2018 года украинский президент Петр Порошенко сказал: «Кремль нарастил военное присутствие в Азовском и Черном морях, чтобы совершить атаку на Мариуполь».

Проблема обсуждается на уровне Европейского союза. Европейский парламент 25 октября одобрил проект резолюции об ужесточение антироссийских санкций в случае обострения ситуации в Азовском море.

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