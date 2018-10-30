Москва обвинила Болтона во вмешательстве во внутренние дела Армении

Ереван, , 02:48 — REGNUM Департамента информации и печати МИД России выступил со специальным комментарием в связи с высказываниями помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Армении.

В комментарии говорится: «Недавно на брифинге официального представителя МИД России было прокомментировано «прощальное» выступление покидающего Ереван посла США Ричарда Миллса. Он публично инструктировал руководство страны пребывания по вопросам экономической политики и пообещал местным общественным организациям щедрое финансирование за надзор над правительством.

Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так.

Посетивший на днях Ереван помощник президента США Болтон публично потребовал, чтобы Армения отказалась от «исторических клише» в своих международных отношениях (особо не скрывалось, что речь идет о традиционной дружбе с Россией). Он также заявил, что ожидает от Никола Пашиняна после парламентских выборов в стране инициативных шагов по нагорно-карабахскому урегулированию. Естественно, не забыл порекламировать американское оружие, которое Армении надлежит приобретать вместо российского.

Впрочем, не всё произнесенное Болтоном в Ереване заслуживает критики. Прекрасная мысль прозвучала в его интервью радиостанции «Свобода» 25 октября: «Для Армении действительно фундаментально важно быть полностью суверенной, а не зависимой или подверженной избыточному внешнему влиянию». Хорошо бы Джону Болтону вдуматься в смысл собственных слов».

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