Палестинский центральный совет приостановил признание Израиля

Рамалла , , 02:45 — REGNUM Палестинский центральный совет решил приостановить процесс признания государства Израиль, пока Тель-Авив не признает Палестину в границах 1967 года, сообщает пресс-служба совета.

Сообщается, что решение приостановить признание Израиля совет принял по причине несоблюдения подписанных договоренностей. Поэтому, в свою очередь, Палестина отказывается от своих обязательств пока Тель-Авив не признает Палестину в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Также приостановлено сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2018 года после очередных столкновений израильских военных с палестинцами в секторе Газа президент Пакистана Асиф Алви отверг любую возможность переговоров с Израилем. По его словам, Пакистан не будет вести переговоры с Тель-Авивом.

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