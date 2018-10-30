Пушков: Американские санкции ударят по самим США

Москва, , 02:21 — REGNUM Россия, Китай и Иран собираются сокращать зависимость от доллара из-за американских санкций, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«В 1-м кв. 2018 цена на золото на мировом рынке выросла на 42%. Основные покупатели — Турция, Россия, Китай, Иран, Индонезия. Они хотят сократить зависимость от доллара США из-за политики амер. санкций. Санкции имеют эффект бумеранга: рано или поздно они нанесут удар по самим США», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1057035069456560128

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что план по дедолларизиации российской экономики не будет публичным и находится под грифом «для служебного пользования». В начале октября 2018 года план по дедолларизации был внесен на рассмотрение правительства РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Силуанов описал «катастрофический сценарий» жизни без долларов