Посредники по Карабаху обсудили с Пашиняном душанбинские договоренности

Ереван, , 02:10 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 30 октября вечером принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Никол Пашинян приветствовал визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению и подчеркнул их роль как единственного формата, имеющего международный мандат по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении подчеркнул необходимость приверженности всех сторон конфликта мирному урегулированию проблемы.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили динамику мирного процесса по Нагорному Карабаху после недавних политических изменений в Армении. Собеседники обменялись мнениями о договоренностях, достигнутых премьер-министром Армении и президентом Азербайджана на встрече в Душанбе в конце сентября.

Никол Пашинян отметил важность соблюдения и эффективного осуществления договоренностей, которые будут способствовать формированию атмосферы взаимного доверия и мирного процесса. Стороны обсудили возможные дальнейшие шаги.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках прошедшего 28-го сентября в Душанбе саммита глав СНГ Пашинян и Алиев договорились наладить между собой оперативную связь, «чтобы сохранить незыблемость режима прекращения огня».

18 октября, Никол Пашинян сообщил, что налажена оперативная связь с властями Азербайджана.

«С азербайджанской стороной, как и договаривались, налажена надежная оперативная связь. Можно сказать, что любая информация за полчаса будет доведена до сведения президента Азербайджана. Если информация будет с их стороны, то дойдет до меня за тот же срок», — сказал Пашинян.

24 октября глава правительства Армении заявил, что оперативная связь между ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым действует в ежедневном режиме.