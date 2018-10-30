Кандидат в президенты рассказал о смене настроений на Украине

Москва, , 01:51 — REGNUM Национализм больше не поддерживается в украинском обществе, сообщил 29 октября сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Я вижу, как меняется настроение в обществе, я вижу, что национализм не поддерживается большой частью населения. И это как раз дает мне право и основание считать, что мы на правильном пути и мы можем достичь того, что сейчас делаем — достичь мира», — заявил он.

По мнению Бойко, ситуация на Украине после выборов может измениться в лучшую сторону:

«Я считаю, что после смены нынешней власти придут более разумные политики, которые будут выстраивать отношения с ЛНР и ДНР так, чтобы эти люди чувствовали, что они востребованы, что мы хотим мира».

Напомним, в 2019 году на Украине пройдут президентские выборы. Среди кандидатов на пост главы государства есть и депутат Верховной рады Юрий Бойко.