Стратегия 3С для ПМР: стабильность, самодостаточность, справедлив

Тирасполь, , 01:47 — REGNUM Власти Приднестровья разрабатывают стратегию развития республики на ближайшие восемь лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента ПМР, документ, над которым работает правительство ПМР, должен быть представлен до 1 декабря этого года.

«В документе охвачены все ключевые сферы жизнедеятельности республики. Базовыми являются обозначенные главой государства принципы: политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость», — сообщили в аппарате президента.

Как отметил вице-премьер ПМР Алексей Цуркан, документ пока «сырой», это своего рода собрание мнений, идей и предложений, каждое из которых предстоит проанализировать, оценить, при необходимости откорректировать и только после этого свести их воедино.

Президент Вадим Красносельский в свою очередь сказал, что Стратегия развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019−2026 годы должна быть доступна каждому, у кого будет желание и необходимость с ней ознакомиться.