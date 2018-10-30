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Врио главы ДНР: «Мы двигаемся в сторону России»

Политика

«Это единственная закономерная возможность не оставить людей в вакууме»

Москва, 30 октября 2018, 01:30 — REGNUM  Донецкая народная республика двигается в сторону России, заявил 29 октября временно исполняющий обязанности главы Денис Пушилин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Мы двигаемся в сторону России. Это единственная закономерная возможность не оставить людей в вакууме», — сказал он.

Пушилин напомнил, что долгое время народ республики живет в тяжелейших условиях.

«Самая большая проблема — непонимание конечного срока, сколько еще так жить в подвешенном состоянии, сколько еще будут нарушаться права людей», — заявил врио главы.

Он не видит предпосылок, чтобы можно было говорить о конструктивных действиях Киева в сторону мира.

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