ОБСЕ обеспокоилась очередным продлением ареста Кирилла Вышинского

Киев, , 01:28 — REGNUM Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность продлением срока ареста задержанного на Украине главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, сообщает пресс-служба организации.

Сообщается, что с момента ареста Вышинского 15 мая украинские суды уже дважды продлевали срок содержания журналиста под стражей.

«Надеюсь, что досудебный арест Кирилла Вышинского не будут больше продлевать и он закончится 4 ноября 2018 года», — заявил он.

Дезир также призвал киевские власти серьезно отнестись к расследованию и руководствоваться принципами главенства права. По его словам, «борьба с пропагандой» не должна противоречить международным стандартам свободы СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Херсонский апелляционный суд отказал стороне защиты Кирилла Вышинского в апелляционной жалобе и оставил журналиста под арестом до 4 ноября.

Кирилл Вышинский был задержан 15 мая в Киеве во время специальной операции в отношении сотрудников информационного агентства «РИА Новости Украина». Уже через два дня, 17 мая, ему были предъявлены обвинения в государственной измене.

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