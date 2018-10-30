Белый дом: Решение Меркель – внутреннее дело Германии

Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Решение федерального канцлера Ангелы Меркель не участвовать в выборах в 2021 году является внутригерманским делом, сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Сандерс назвала сделанное из Берлина заявление «личным делом канцлера и внутренним делом» Германии. Она отметила что Вашингтон «продолжит работу с канцлером и развитие отношений».

Напомним, 29 октября Меркель объявила о планах больше не баллотироваться на пост канцлера и на пост председателя партии «Христианско-демократический союз». Федеральным канцлером она является последний срок — до 2021 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, комментируя решение Меркель, назвал ее уход «огромным событием европейской политики», поскольку она является «цементирующей фигурой» немецкой элиты.

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