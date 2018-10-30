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Референдум покажет, что «Украина насиловала население» — Прилепин

Политика

«Просто нагоните их туда 50 тыс. человек и стойте возле каждой избирательной урны. И все будет прозрачно, понятно, честно, абсолютно легитимно»

Референдум покажет, что «Украина насиловала население» — Прилепин
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Москали

Москва, 30 октября 2018, 00:38 — REGNUM  Страны Запада не соглашаются провести референдум в Донбассе, потому что станут понятными действия Украины в регионе, сообщил 29 октября писатель Захар Прилепин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Перемещаясь по Западу, я всем говорю: ребята, давайте проведем открытый и честный референдум в Донбассе в присутствии итальянских, французских, немецких, американских, канадских наблюдателей. Просто нагоните их туда 50 тыс. человек и стойте возле каждой избирательной урны. И все будет прозрачно, понятно, честно, абсолютно легитимно. Почему это не сделают? Потому что будет понятно, что Украина насиловала население, сделавшее свой выбор без всякого участия России», — заявил писатель.

Прилепин не уточнил, с кем именно он обсуждал возможность референдума и какие ответы получал от собеседников.

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Война в Донбассе
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