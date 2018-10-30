Есть ли альтернатива второму пришествию Саакашвили?

Авигдор Эскин, , 00:19 — REGNUM

Результат президентских выборов в Грузии: Михаил Саакашвили вернётся до конца текущего года. Он хотел уже сегодня сесть в самолёт в Тбилиси с билетом в одну сторону, но соратники и сторонники настояли на отсрочке явления Саакашвили народу и его второго пришествия в общественную жизнь Грузии.

Официальные результаты выборов: как бы победа независимого кандидата, поддерживаемого правящей «Грузинской мечтой» и миллиардером Бидзиной Иванишвили, бывшей гражданки Франции Саломе Зурабишвили. Она набрала 38,64% голосов. Кандидат от оппозиции, патронируемой Михаилом Саакашвили, Григол Вашадзе пришёл к финишной прямой с 37,74%. Отметим, что авторитетная организация «Справедливые выборы» считает, что подлинные результаты несколько иные: Вашадзе опережает на один процент Зурабишвили. Есть указания на фальсификацию в пользу кандидата от правящей партии, но они меняют сущностно результатов: второй тур неизбежен.

Надо учесть, что другой кандидат в президенты, разделяющий идеологию Национального движения, Давид Бакрадзе набрал 11% и сразу объявил, что поддержит во втором туре Григола Вашадзе. С аналогичным заявлением выступила Республиканская партия. Особенно существенным фактором на грядущих выборах во втором туре можно назвать сегодняшнее решение о возвращении в сферу влияния Саакашвили его соратника Гиги Бокерии. Он откололся от бывшего президента и создал свою фракцию в парламенте. Его возвращение к старым друзьям укрепит Вашадзе, которому как раз недоставало эффективной организационной структурой.

Надо отметить, что Вашадзе получил поддержку от ведущего телеканала «Рустави-2», от некоторых НКО, а теперь ‑ и от партийной структуры Бокерии. Это практически гарантирует ему победу. Саломе Зурабишвили же не располагает потенциальными источниками поддержки.

Перед выборами ходили толки о возможной поддержке со стороны лидера свободной от влияния Саакашвили грузинской оппозиции, Нино Бурджанадзе. Однако нет н каких сведений о каких-то договорённостях езду Зурабишвили и Бурджанадзе по второму туру. Последняя выступила сегодня с жесткой критикой правящей партии «Грузинская мечта» и её патрона Иванишвили, что никак не указывает на желание помочь им на выборах. Бурджанадзе обвинила олигарха в политике, «реанимировавшей порочные стороны правления Саакашвили».

Таким образом, победа Григола Вашадзе во втором туре весьма вероятна, если учесть нынешний расклад сил. Бывший министр иностранных дел Грузии, он закончил в 1981 МГИМО и поступил на службу в МИД СССР, где одно время работал в престижном отделе космоса и ядерного разоружения. Человек русской культуры, сохраняющий в Москве множество важных связей, которые могут ему помочь вести конструктивный диалог с Россией. При том, что подобная перспектива представляется туманной по причине неугасающего конфликта между сторонниками Саакашвили и российским руководством.

Второе пришествие Саакашвили вследствие президентских выборов — это внутреннее политическое землетрясение в Грузии. Отметим, что сама демократическая система там, включающая очень высокий уровень свободы слова, ещё раз показала на деле свою прочность. Мы видели там уже смену режима посредством голосования и, похоже, снова будем свидетелями мирных и бескровных перемен.

Ещё неделю назад партийный аппарат «Грузинской мечты» при финансовом контроле Бидзины Иванишвили казался почти всесильным. А сегодня наблюдаем, как система на глазах теряет силу. Вчера вечером мэр Тбилиси Каха Коладзе поздравил Саломе Зурабишвили с победой. А сегодня уже говорил с горечью о том, что избиратель послал правящей партии «месседж».

Похоже, система власти Иванишвили отходит в прошлое. Как это было с системой власти Гамсахурдии, а затем — Шеварнадзе и Саакашвили. Но что придёт на смену? Реставрация власти Саакашвили? Или не поздно ещё выставить альтернативу обновления?