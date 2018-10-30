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Белый дом: Есть только один Дональд Трамп

Политика

Бразильские подражатели не в счет

Белый дом: Есть только один Дональд Трамп
Дональд Трамп

Вашингтон, 30 октября 2018, 00:03 — REGNUM  Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс прокомментировало часто упоминающееся в прессе сравнение избранного президента Бразилии Жаира Болсонару с американским президентом Доналдом Трампом. Соответствующее заявление она сделала 29 октября на брифинге.

Напомним, что в Бразилии прошел второй тур президентских выборов победу на которых одержал кандидат от правой Социально-либеральной партии Жаир Болсонару.

Болсонару известен своими ультраправыми и популистскими взглядами. Даже в ходе своей предвыборной кампании он прямо заявлял, что Трамп является его примером для подражания. Пресса подхватила эта и стала называть Болсонару «Тропическим Трампом» или «Бразильским Трампом».

Журналисты попросили Сандерс прокомментировать это сравнение.

«Есть только один Дональд Трамп, я считаю», — ответила пресс-секретарь.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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