Пушков: Кризис с беженцами стал «началом заката» Ангелы Меркель

Москва, , 23:58 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказаться от поста руководителя партии «Христианско-демократический союз» и дальнейшего выдвижения своей кандидатуры на должность канцлера.

«Цена ошибки: Меркель, которую ещё пару лет назад называли безусловным лидером Евросоюза, отказалась от борьбы за место лидера ХДС», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Пушков считает, что главной причиной ухода Меркель из политики послужило решение принять 1,1 млн беженцев на территории Германии.

«Мы справимся», — заверяла она. Не справилась. Кризис с мигрантами стал началом её заката», — отметил российский сенатор.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине заявила, что не будет баллотироваться на пост канцлера ФРГ в 2021 году. Она также сообщила о решении оставить должность председателя «Христианско-демократического союза», которую она занимала на протяжении 18 лет.

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