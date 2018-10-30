Великобритания выпустит монету в честь Brexit

Лондон, , 00:03 — REGNUM Британский королевский монетный двор выпустит памятную монету в честь выхода Великобритании из Евросоюза, 29 октября передает агентство Reuters.

«В соответствии с традицией Королевский монетный двор выпустит монету, чтобы увековечить выход Великобритании из Европейского Союза», — говорится в сообщении монетного двора.

Номинал Brexit-монеты составит 50 пенсов ($0,6), она будет выпущена весной 2019 года, когда решение о выходе Великобритании из ЕС окончательно вступит в силу.

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