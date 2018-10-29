Си Цзиньпин поставил задачи новому составу китайского профобъединения

Пекин, , 23:50 — REGNUM Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР и Центрального военного совета (ЦВС) Си Цзиньпин провел встречу с новым руководством Всекитайской федерации профсоюзов (ВФП), избранным по итогам XVII съезда ВФП, сообщает 29 октября Синьхуа.

Агентство не уточняет имен новых руководителей ВФП, но отмечает, что среди задач, поставленных перед ними, является мобилизация членов профобъединения на решение задач строительства социализма с китайской спецификой в новую эпоху, «открытие новых горизонтов в работе движения, трудящихся и профсоюзов».

Напомним, что в работе первого дня XVII съезда ВФП 22 октября участвовал весь состав Постоянного комитета (ПК) ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином, а с докладом от имени ЦК выступал главный партийный идеолог, член ПК Ван Хунин.