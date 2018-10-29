Ответ на расторжение ДРСМД: «России следует идти на сближение с Кубой»

Москва, , 23:59 — REGNUM После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности последует демонтаж СНВ-3 (мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), а вслед за этим и полномасштабная гонка вооружений. Об этом 29 октября заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Сейчас статус-кво понятен. Если американцы выходят из ДРСМД, дальше идёт демонтаж СНВ-3 и гонка вооружений. Нас пытаются в неё втянуть. Что необходимо делать? Надо разделить политические, политико-дипломатические меры от мер, связанных с военной линией», — заявил Коротченко.

По политической линии прежде всего необходимо обращение Госдумы, Совета Федерации к парламентам Европы за сохранение договора РСМД. В каждых переговорах и встречах, которые проводит российское руководство и лично президент России Владимир Путин с европейскими лидерами, необходимо проблему сохранения ДРСМД ставить на первый пункт, полагает эксперт.

В свою очередь, по линии межпарламентских связей следует привлечь Социнтерн для выступления в поддержку ДРСМД, а также увеличить контакты с ныне оппозиционными политическими партиями внутри стран Евросоюза.

«Необходим прямой диалог и контакты с правыми партиями Европы. Это объективно наши союзники. И прежде всего с Италией необходимы такие контакты для того, чтобы она поддержала нашу позицию», — указал Коротченко.

Прежде чем принимать военные меры, Россия должна исчерпать все дипломатические методы ради сохранения ДРСМД. Однако, если этого будет недостаточно, Россия сможет более чем убедительно ответить и по военной линии, указал эксперт.

По его мнению, в рамках этих мер можно создать группировку многоцелевых атомных подводных лодок, вооружённых крылатыми ракетами «Калибр» в Атлантике, развивать боевые железнодорожные комплексы, а главное — рассмотреть вопрос возвращения российских военных баз на Кубу.

«Как минимум сейчас нужны две военные базы: база электронной разведки, чтобы мы накрыли опять электронным колпаком Северную и Южную Америку и имели возможность получать информацию, что делают американцы. Вторая база — для захода наших многоцелевых атомных подводных лодок, сделать там пункт постоянного материально-технического базирования», — предложил Коротченко.

Если же США действительно выйдут из договора по РСМД и начнут размещать тактическое ядерное оружие с носителями средней дальности в Европе, в вопросе военного сотрудничества придётся пойти ещё дальше — до размещения ракетных систем в интересах международной безопасности.

Вопрос об этом следует поднять на переговорах с возглавляющим в настоящее время Госсовет и Совет министров Кубы Мигелем Диас-Канелем, который планирует прибыть в Россию 1 ноября, считает эксперт.

«Сейчас приезжает кубинское руководство — нужно подписать с ними, например, договор о стратегическом партнёрстве и военном сотрудничестве с Кубой. Дать Кубе военные кредиты, хоть на 500 млн долларов, потому что наша безопасность стоит гораздо дороже! Создать такой плацдарм, чтобы американцы знали — ударят по нам, ударим и мы по ним», — заключил Коротченко.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона расторгнуть соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и готовности к разработке соответствующих вооружений. В случае принятия в Белом доме решения о выводе США из ДРСМД, Россия намерена обратиться в Совет Безопасности ООН, о чём ранее сказал замруководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД РФ Андрей Белоусов.