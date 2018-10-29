«США уже фактически объявили войну»: Готова ли Россия отвечать?

Москва, , 23:55 — REGNUM Атака на российскую базу в Сирии стала практически объявлением войны США в отношении России, и если Москва продолжит придерживаться своей традиционно мягкой внешнеполитической позиции, аналогичные провокации возникнут снова. Об этом 29 октября заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Атака дронов на базу в Тартусе — это случайность какая-то? США через самолёт-разведчик совершили, по сути, нападение на нашу базу. Это вообще-то объявление войны!» — заявил Багдасаров.

«Мы не можем такое терпеть. Подобные провокации будут нарастать и нарастать, а мы каждый раз будем делать вид, что всё нормально — тогда через полгода всё повторится снова. Надо надо серьёзно поставить задачу изгнания американцев из Сирии», — подчеркнул он.

По его словам, на территории, контролируемой американцами в Сирии, существуют силы, недовольные военным присутствием западной коалиции, и эту возможность Россия должна максимально использовать.

«Они на северо-востоке Сирии создали систему баз — по крайней мере несколько подпадают под полноценные базы, в том числе есть одна, которая крупнее, чем наша в Хмеймиме. Она полностью позволяет садиться крупным транспортным самолётам», — указал Багдасаров.

«Но на этой территории существуют силы, которые недовольны американцами. Если вы думаете, что все курды довольны, как постоянным дружественным огнём уничтожают их отряды, когда они наступают на ИГИЛ, то сильно ошибаетесь. И другая бы страна точно бы поддержала эти антиамериканские силы», — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил о том, что беспилотные летательные аппараты, которые атаковали российскую авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии ночь на 6 января, управлялись с американского самолёта-разведчика P-8 Poseidon.