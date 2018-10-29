«У руководства США нет представления о текущих военных угрозах» — Романович

Москва, , 23:52 — REGNUM Политическая элита США имеет смутное представление о военных угрозах в случае выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 29 октября заявил секретарь президиум партии «Справедливая Россия» по международным делам Александр Романович в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«У них на сегодняшний день не сложилось представление о той опасности, которая может надвинуться непосредственно на Соединённые Штаты Америки», — заявил Романович.

«Когда США руководил Кеннеди, тогда сложилось ощущение у него, что Америка под угрозой настоящей войны и теперь уже будут удары по самой Америке. Раньше они боялись того, что что-то произойдёт в Европе. Заложником была Германия, Берлин, всё что угодно… а тут удар непосредственно по ним», — подчеркнул он.

Теперь же в американском руководстве вновь уверены, что по США никто не ударит, а если и ударит, то «до цели ничего не долетит».

Исторической памяти там нет. Недавно с коллегами, теми, кто высадились на Кубе вместе с ракетами, обсуждали эту тему и вспоминали своих отцов. Историческая память у каждого из нас, в том числе и у тех, кто руководит нашей страной. Эта историческая память есть. А у Болтона нет», — отметил эксперт.

В этой ситуации преимущество на американской стороне, констатировал он: в то время как Россия руководствуется рациональными соображениями и пытается всячески затормозить процесс эскалации конфликта, американскую элиту в психологическом плане не сдерживает абсолютно ничего — и вместе с иллюзиями о безусловном американском военном доминировании, это делает её позицию совершенно непримиримой.

Такая ситуация создаёт глубокую угрозу для России, а потому Москве следует сделать ряд шагов на упреждение, считает Романович. По его мнению, начать можно с переговоров с возглавляющим в настоящее время Госсовет и Совет министров Кубы Мигелем Диас-Канелем, который планирует прибыть в Россию 1 ноября.

«В преддверии визита нового главы Кубы мы можем начать обсуждать эту тему. Почему бы и нет? Было бы интересно», — добавил он.

Напомним, что 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона расторгнуть соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и готовности к разработке соответствующих вооружений.