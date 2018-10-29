Суд Эквадора отклонил иск основателя WikiLeaks

Кито, , 23:35 — REGNUM Суд Эквадора отклонил иск против правительства страны, поданный основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, передаёт 29 октября агентство Reuters.

Как сообщается, такой вердикт судья Карина Мартинес вынесла по итогам шестичасовых слушаний. Мотивационная часть судебного решения пока не приводится.

Читайте также: Основатель WikiLeaks подал в суд на правительство Эквадора

Как передавало ИА REGNUM, адвокаты Джулиана Ассанжа обратились в суд в середине октября с иском о «нарушении его базовых прав и свобод» после того, как посольство Эквадора в Лондоне, где основатель WikiLeaks пребывает с 2012 года, выпустило специальный документ, регламентирующий его пребывание на территории дипмиссии.

Ранее сегодня Джулиан Ассанж заявил, что власти Эквадора намерены прекратить предоставление ему политического убежища.

Читайте ранее в этом сюжете: Ассанж: Эквадор хочет выдать меня Соединенным Штатам